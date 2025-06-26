Леклеру не понравилась машина 2026 года на симуляторе

На этой неделе на базе в Маранелло Шарль Леклер впервые опробовал на симуляторе машину 2026 года. В Шпильберге гонщик Ferrari рассказал, что первое знакомство с новинкой «не доставило удовольствия».

В следующем году Формула 1 перейдёт на новые силовые установки, в которых больший упор будет сделан на электрическую составляющую. Изначально звучали опасения, что машинам не будет хватать мощности на длинных прямых для поддержания максимальной скорости, поэтому уже пришлось пойти на компромиссы – снизить прижимную силу, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. Все эти факторы отразились на поведении машины на трассе, и Шарль поделился первыми подробностями.

Шарль Леклер: «Скажем так, это не самая приятная гоночная машина, которую мне приходилось пилотировать, но мы ещё на той стадии, когда проект совсем новый. Моя надежда основана на том факте, что у проекта будет интенсивное развитие в ближайшие месяцы. Но в то же время, полагаю, не секрет, что из-за особенностей регламента, машины следующего года будут менее приятными в пилотировании для гонщиков.

В данный момент я не большой поклонник новых машин, но таков путь. В конце концов, это вызов, и довольно серьёзный, чтобы пилотировать машину, чьё поведение кардинально отличается от поведения актуальных машин. Нравится мне это? Вероятно нет».

Когда у Шарля спросили, что ему не понравилось больше – нехватка прижимной силы или необходимость постоянно накапливать энергию, он ответил: «Думаю, оба этих фактора. Возможно, второй даже больше первого.

Машина просто странно себя ведёт. Я не могу представить, как будут выглядеть гонки, и насколько классными будут обгоны в следующем году с новым регламентом. Я в курсе, что команды и FIA в курсе этой ситуации, и над ней предстоит ещё поработать. Не знаю, насколько ситуация изменится, когда машины будут готовы».

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