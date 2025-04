Боксеры проведут бой на стадионе Тоттенхэма. И заработают почти $24 млн

by

Крис Юбенк

26 апреля на футбольном стадионе Tottenham Hotspur Stadium в английском Лондоне состоится масштабный вечер бокса от журнала The Ring – шоу получило название Fatal Fury: City of The Wolves.

Главным событием станет бой в среднем весе (до 72,6 кг) – сильнейшего определят британец Крис Юбенк (34–3, 25 КО) и его соотечественник Конор Бенн (23–0, 14 КО).

Поединок вызвал огромный ажиотаж в мире бокса и особенно в Британии – все билеты (60 тысяч) давно проданы. Несмотря на то, что боксеры не являются чемпионами мира, они получат солидные гонорары за предстоящую встречу. Юбенк заработает 13,3 млн долларов, а на счет его оппонента упадет 10,6 млн долларов.

«Турки Аль-Шейх – настоящий герой. Он спас этот поединок. Он позвонил мне и спросил, сколько денег я хочу. Тогда я понял, что могу вести себя, как бизнесмен. В бизнесе всегда начинают с завышенного предложения. Я назвал невероятно огромную сумму. И Турки согласился! Он выслал мне контракт», – восхищается Юбенк.

