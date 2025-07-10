Повесил коньки на гвоздь после 12 сезонов в НХЛ

НХЛ. Райли Нэш

Канадский нападающий Райли Нэш, выступавший в НХЛ с 2011 года, объявил о завершении карьеры после 12 сезонов в сильнейшей лиге мира.

Выбранный «Эдмонтон Ойлерз» в первом раунде (под 21-м номером) драфта НХЛ 2007 года, Нэш набрал 176 (63+113) очков в 628 матчах регулярного чемпионата за «Каролину Харрикейнз», «Бостон Брюинз», «Коламбус Блю Джекетс», «Виннипег Джетс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Аризона Койотис» и «Рейнджерс». Также Нэш набрал 8 (2+6) баллов в 42 играх плей-офф Кубка Стэнли.

36-летний нападающий не выходил на лед с сезона-2023/24, когда он сыграл один матч за «Нью-Йорк Рейнджерс» и 41 матч за «Хартфорд» в Американской хоккейной лиге.

sport.ua