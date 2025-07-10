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Автоспорт

Увольнение Хорнера не меняет планы Honda

Увольнение Хорнера не меняет планы Honda

Президент Honda Racing Corporation Койджи Ватанабе заявил, что спортивные планы компании не изменятся после увольнения Кристиана Хорнера с поста руководителя Red Bull Racing…

Койджи Ватанабе: «Мы благодарны Кристиану за сотрудничество с начала нашего партнерства и по сей день. У нас сложились отличные отношения и с новым руководителем команды Лораном с момента его прихода в Racing Bulls.

Мы в Honda по-прежнему намерены приложить все усилия для достижения максимальных результатов вместе с Red Bull Racing и Racing Bulls в течение следующих 12 гонок».

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