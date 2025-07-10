Результаты и статистика встречи Соболенко и Анисимовой

Встреча Арины Соболенко и Аманды Анисимовой выдалась по-настоящему напряжённой и зрелищной. Обе спортсменки продемонстрировали высокий уровень игры, не уступая друг другу ни в физической подготовке, ни в тактическом исполнении. Матч получился крайне плотным, с минимальной разницей в очках и выигранных геймах, что подтверждается детальной статистикой. Болельщики увидели захватывающую борьбу, где решающими стали нюансы: реализация брейк-пойнтов, процент очков на второй подаче и устойчивость во время длинных розыгрышей. Кто в чём превзошёл соперницу и как распределились ключевые показатели – в материале euro.com.ua.

Основные статистические итоги встречи

Показатели матча показывают, что в большинстве категорий обе теннисистки шли практически вровень. Арина Соболенко смогла выполнить больше эйсов — 6 против 2 у Аманды Анисимовой. Однако по двойным ошибкам преимущество минимальное: 4 у Арины против 5 у Аманды. Первая подача была чуть точнее у Соболенко — 68% против 63%, что также говорит о более стабильной игре на старте розыгрыша. Тем не менее, по вторым подачам и реализации очков на них Анисимова уверенно лидировала — 69% против 50%. Это сыграло важную роль в общем счёте и конечном результате встречи.

Фото из открытых источников

Сравнительная статистика

Для наглядности представим ключевые показатели матча в виде таблицы:

Показатель Арина Соболенко Аманда Анисимова Эйсы 6 2 Двойные ошибки 4 5 Первая подача (%) 68% 63% Очки на 1-й подаче (%) 67% 60% Очки на 2-й подаче (%) 50% 69% Брейк-пойнты реализовано 3 из 14 4 из 11 Общие очки 106 108 Выигранные геймы 14 16

Из таблицы видно, что несмотря на лучшие стартовые показатели у Соболенко, Анисимова за счёт уверенной игры на второй подаче и лучшей реализации брейк-пойнтов сумела переломить ход игры.

Очки, геймы и приём подачи

В матче обе спортсменки набрали одинаковое количество очков на приёме — по 43. Это подчёркивает, насколько равной была борьба в этом аспекте. Всего Анисимова набрала 108 очков, а Соболенко — 106, разница в 2 очка за весь матч! По выигранным геймам также перевес оказался минимальным — 16 у Аманды против 14 у Арины. В плане стабильности подач также наблюдается баланс: 11 выигранных геймов на своей подаче у Соболенко и 12 у Анисимовой. Эти данные говорят о том, что победа Анисимовой далась непросто и была результатом точной, стабильной и уверенной игры.

Анисимова – победитель

Победительницей встречи стала Аманда Анисимова, и статистика подтверждает закономерность этого результата. Несмотря на более скромные цифры по эйсам и первой подаче, она смогла выстроить игру так, чтобы компенсировать недостатки. Её процент выигрыша на второй подаче (69%) и уверенное завершение геймов сыграли ключевую роль. Также важно отметить лучшую реализацию брейк-пойнтов: 4 из 11 против 3 из 14 у Соболенко. Это дало Анисимовой возможность взять на один-два гейма больше, что и обеспечило ей итоговый перевес в матче.

Фото из открытых источников

Равная борьба и тонкие детали

Матч Арины Соболенко и Аманды Анисимовой стал примером того, как важна каждая мелочь в теннисе. Одинаковое количество очков на приёме, почти идентичная общая результативность, минимум ошибок — но всё решил процент на второй подаче и немного лучшая реализация моментов. Анисимова показала, что даже при менее эффектной подаче можно добиться успеха за счёт стабильности и концентрации. Этот матч наверняка войдёт в число тех, где борьба шла за каждый мяч, а итоговая победа стала наградой за терпение и хладнокровие.

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