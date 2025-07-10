Букер продлил контракт с Финиксом на два года, за которые заработает рекордные 145 млн долларов

Всего за следующие пять лет в своем клубе защитник получит порядка 316 миллионов

Защитник Девин Букер продлил контракт с клубом Финикс Санз на два года, за которые заработает рекордные 145 миллионов долларов. Новое соглашение истекает в конце сезона-2029/30.

Средняя зарплата за два дополнительных года составляет 72,5 миллиона, что выше 71,25 миллиона, которые по недавно подписанному контракту будет получать разыгрывающий Оклахомы Шей Гилджес-Александер. И это — новый рекорд НБА.

28-летний Букер бессменно играет за Финикс с 2015 года, его лучшее достижение – выход в финал НБА в 2021-м.

Стороны окончательно согласовали контракт в среду вечером в Лас-Вегасе на встрече Девина Букера и владельца клуба Мэта Ишбиа.

В предыдущем сезоне Санз не смогли пробиться в плей-офф, но статистика Букера все равно впечатляет — 25,6 очка, 4,1 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру.

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