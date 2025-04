Эван Мобли признан лучшим защитным игроком сезона НБА-2024/25

Центровой Кливленда в голосовании опередил Дайсона Дэниелса и Дреймонда Грина

Центровой Кливленда Эван Мобли признан лучшим игроком оборонительного плана регулярного сезона НБА-2024/25.

В голосовании за Трофей Хакима Оладжувона игрок Кавальерс получил 35 первых мест и набрал 285 очков. Центровой в опросе обошел Дайсона Дэниелса из Атланты и Дреймонда Грина из Голден Стэйт.

Мобли набирал в среднем 18,5 очков, 9,3 подбора и 3,2 передачи за 30,5 минут в 71 игре. Эван занял шестое место в НБА по блок-шотам за игру (1,59) и 13-е место по подборам в защите за игру (7,0). Центровой дважды выиграл награду лучшего игрока оборонительного плана месяца в Восточной конференции, в декабре и феврале.

Кливленд занял первое место в Восточной конференции НБА. В 1/8 финала Кавальерс выиграли два первых матча серии против Майами.

