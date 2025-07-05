Карлос Алькарас: “Даже когда возникают трудности – я нахожу способ их преодолеть. Именно это, по моему мнению, и определяет мой уровень сейчас”

Испанский теннисист Карлос Алькарас пообщался с журналистами после победы в третьем круге Уимблдона



Карлос Алькарас победил Яна-Леннарда Штруффа и вышел в четвертый круг Уимблдона. Это была 21-я победа подряд для действующего чемпиона в сезоне и его 17-й выигранный матч подряд на кортах Всеанглийского клуба.

– Карлос, еще одна великолепная победа. Как оцениваете этот матч?

– Это была важная победа против очень сильного соперника. Я доволен своим уровнем игры на протяжении всех четырех сетов. Чувствую, что сегодня действительно сыграл хорошо. Рад, что прошел дальше и буду иметь очередную возможность становиться лучшим игроком.

– Что больше всего сработало в вашей игре сегодня?

– Думаю, лучше всего сегодня работал именно прием. Мне удавалось хорошо читать подачу соперника и сразу создавать давление – особенно в ключевые моменты. Это и стало одним из главных факторов победы. Что касается собственной подачи – она еще не на том уровне, к которому я стремлюсь, но в целом я остался доволен.

– Вы выиграли уже 21 матч подряд. Можно ли сказать, что сейчас вы показываете лучший теннис в своей карьере?

– Думаю, что да. Я не говорю, что я играл на максимуме все матчи, но почти в каждом из них сохранял спокойствие и хорошо играл в важные моменты.

В последнее время я демонстрирую очень хороший уровень, чувствую себя уверенно. Мне нравится, как я подхожу к матчам – как готовлюсь, как воспринимаю каждую игру. И даже когда возникают трудности – я нахожу способ их преодолеть. Именно это, по моему мнению, и определяет мой уровень сейчас.

– У вас много сильных качеств, но особенно отмечают ваше понимание игры. А кто из игроков, по вашему мнению, лучше всего чувствует игру?

– Без сомнений – Новак Джокович. У него столько опыта, столько сыгранных матчей – он в совершенстве понимает и чувствует игру. Думаю, в плане тактики и понимания моментов он лучший.

– Вы упомянули Джоковича. Приходилось ли вам как-то непосредственно перенимать его опыт? Общаетесь ли с ним об игре?

– Да, мы неоднократно общались, тренировались вместе. Я смотрел его матчи, иногда даже его тренировки. Но мы никогда не говорили о тактике или что-то подобное.

Если честно, я скорее обсуждаю с ним что-то, что не касается тенниса – жизнь, общие вещи. Я просто наблюдаю: как он играет, как двигается, как тренируется. Мне это очень интересно. Но у нас нет какого-то особого канала связи, где я бы задавал ему вопросы об игре. Я просто смотрю и пытаюсь учиться, наблюдая со стороны.

В четвертом круге Карлос Алькарас сыграет против Андрея Рублева. Испанец выиграл два из трех очных поединков между ними.



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