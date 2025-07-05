В Haas F1 довольны новинками, но не скоростью

В Haas F1 в пятницу тестировали новинки и остались довольны, но от прогнозов пока воздерживаются…

Эстебан Окон (14-й): «Интересный день. Мы довольно сильно изменили машину, поставили несколько новинок – нужно было оценить их работу и всё оптимизировать.

Из-за сильного ветра сложно делать выводы – завтра всё может быть иначе. Ясно, что нужно добиться от машины большей скорости. Посмотрим, что в итоге получится».

Оливер Берман (19-й): «Утром Эстебан опробовал новый аэродинамический обвес, а днём его поставили и на мою машину. Пока максимума добиться не удалось – мешала недостаточная поворачиваемость, но в целом всё хорошо, нужно внести лишь некоторые коррективы, чтобы сбалансировать машину.

Дождь может изменить ситуацию, что часто бывает в этот уик-энд, но обычно в субботу мы всегда быстрее, чем в пятницу, что даёт надежду. Несмотря на все сложности, пятница мне понравились – я люблю гоняться на этой трассе, а поддержка болельщиков добавляет эмоций».

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