Баскетбольный Кривбасс объявил о назначении Исакова новым главным тренером

Для казахстанского специалиста будущий сезон станет дебютным в украинской Суперлиге
Баскетбольный клуб Кривбасс объявил о назначении Евгения Исакова новым главным тренером.
43-летний казахстанский специалист дебютирует в украинской Суперлиге.
До этого в Украине Исаков работал в Высшей лиге — в Говерле, а весной возглавил ДиДиБао из Каменца-Подольского.
Кроме того, он готовил казахстанские клубы Барсы, Каспий, Астана, Ирбис, входил в тренерский штаб сборной Казахстана.
Кривбасс завершил регулярный сезон минувшей Суперлиги на пятом месте, после чего уступил Черкасским Мавпам в четвертьфинале.