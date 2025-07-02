Баскетбольный Кривбасс объявил о назначении Исакова новым главным тренером

Для казахстанского специалиста будущий сезон станет дебютным в украинской Суперлиге

Баскетбольный клуб Кривбасс объявил о назначении Евгения Исакова новым главным тренером.

43-летний казахстанский специалист дебютирует в украинской Суперлиге.

До этого в Украине Исаков работал в Высшей лиге — в Говерле, а весной возглавил ДиДиБао из Каменца-Подольского.

Кроме того, он готовил казахстанские клубы Барсы, Каспий, Астана, Ирбис, входил в тренерский штаб сборной Казахстана.

Кривбасс завершил регулярный сезон минувшей Суперлиги на пятом месте, после чего уступил Черкасским Мавпам в четвертьфинале.

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