Защитник Ковляр и форвард Липовый из-за травм не помогут сборной Украины по баскетболу в ближайших матчах отбора на Евробаскет-2025

Участие форварда Днепра Конева, ранее снятого с поезда по пути на матчи национальной команды, пока под вопросом

Сборная Украины по баскетболу лишилась двух важных исполнителей в преддверии заключительных матчей квалификации Евробаскета-2025 со Словенией и Португалией.

Защитнику литовского Литкабелиса Александру Ковляру помешает выступить перелом пальца левой руки. У нападающего греческого Колоссоса Александра Липового — повреждение задней поверхности бедра. Оба игрока получили травмы в своих клубах.

Кроме того, как сообщает Федерация баскетбола Украины, участие форварда Днепра Владимира Конева в ближайших отборочных матчах пока остается под вопросом. Напомним, ранее игрок чемпиона Украины был снят с поезда и доставлен в ТЦК в Луцке. Позднее Владимир вернулся в Днепр.

Вчера, 17 февраля, мужская сборная Украины начала тренировочный процесс в Риге (Латвия), где 21 февраля сыграет номинально домашний матч против Словении (начало — в 17:30 по киевскому времени). Спустя три дня команда Айнарса Багатскиса, который в декабре сменил на посту Виталия Степановского, на выезде будут противостоять Португалии.

Украина является аутсайдером в своем квартете А в квалификации на Евробаскет-2025 — все четыре матча она проиграла. 23 и 25 ноября команда еще под руководством Виталия Степановского проиграла дважды Израилю (73:86 и 75:88). В феврале 2024 года сине-желтые также уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79).

Шансы Украины пробиться на Евробаскет-2025 остаются сугубо теоретическими теоретических. На счету Израиля и Португалии по две победы по итогам четырех туров, Словения лидирует с тремя победными результатами в активе. Дальше пройдут три из четырех лучших сборных квартета.

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