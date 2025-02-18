“Этот случай на миллион миль далек от допинга”. Представитель антидопингового агентства – о дисквалификации Янника Синнера

Главный юрист Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель в интервью BBC прокомментировал исход допингового дела первой ракетки мира Янника Синнера



В субботу стало известно, что итальянский теннисист принял трехмесячную дисквалификацию по соглашению с WADA и не сможет выступать в Туре до 4 мая.

Сообщалось, что WADA изначально добивалось дисквалификации сроком до двух лет, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) после решения Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) не отстранять Синнера. Однако стороны достигли соглашения после того, как WADA признало, что заражение произошло непреднамеренно, и что спортсмен «не стремился получить нечестное преимущество».

Многие игроки и специалисты раскритиковали это соглашение, делая акцент на непоследовательности в подходах к недавним допинг-делам.

“Этот случай на миллион миль далек от допинга. Научные заключения, которые мы получили, однозначно показали, что здесь не могло быть преднамеренного допинга, включая микродозы.

WADA получает сообщения от тех, кто считает наказание слишком жестким, и от тех, кто уверен, что оно недостаточно строгое. Возможно, если мнения настолько полярные, это сигнал, что мы приняли сбалансированное решение. Когда мы рассматриваем такие дела, мы исходим из технических и операционных аспектов. Мы не ориентируемся на мнение общественности, политиков или кого-то еще”, – сказал Росс Венцель.

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