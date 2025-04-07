Карлос Алькарас – о том, что мог стать первой ракеткой мира во время дисквалификации Синнера: “Это давление в какой-то степени убило меня”

Третья ракетка мира Карлос Алькарас пообщался с журналистами перед стартом на грунтовом “Мастерсе” в Монте-Карло



“Я очень доволен тем, как я играю, я с начала года демонстрирую великолепный теннис. Теннис – это не просто удар по мячу. Это намного больше. Это про ментальность, физическую сторону. Если я не выигрываю, не имеет значения, хорошо я играю или нет. Люди не думают о сопернике, они думают только обо мне. Если я проигрываю, люди говорят, что что-то происходит. Я не думаю, что это честно. Сетки на каждом турнире очень открыты, очень много игроков показывают хороший теннис и они заслуживают этих побед.

Сейчас я просто рад быть здесь и готов хорошо играть на грунте. Есть так много теннисистов, которые хорошо играют на этом покрытии да и на всех покрытиях. На мой взгляд, есть много игроков, которые способны добиться больших успехов на грунте. Поэтому, я считаю, что это будет интересный грунтовый сезон. Сегодня я очень рад быть в Монте-Карло, это турнир, на котором я играл лишь один раз. Я хотел приехать сюда и отлично выступить. Так что я очень рад тренироваться здесь и готовиться к своему первому матчу.

Люди всегда говорят, что мы должны выигрывать турниры или что топ-игроки должны быть постоянно на этих этапах, играть финалы или брать титулы. Так что я не удивлен этим. Но да, многие люди спрашивают меня или говорят мне, что у меня есть шанс стать первой ракеткой мира, если Янник Синнер не будет играть. Так что, наверное, это давление в какой-то степени убило меня.

Думаю, у меня нет возможности стать первым номером, даже если Янник не играет, у меня нет шансов сделать это во время грунтового сезона. Я думаю, что я просто слишком далеко от Янника. Поэтому я просто понял, что мне не нужно об этом думать. Я просто еду на турнир и играю. Это мой способ мышления сейчас”.

В Монте-Карло Карлос Алькарас начнет выступление со второго круга и сыграет против победителя встречи Фабио Фоньини (Италия) – Франсиско Серундоло (Аргентина).



btu.org.ua