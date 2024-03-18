Украинцы на турнирах ITF 18 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($15,000; Hard — Outdoor)
Квалификация. 2 круг
11:30 | Андрей Порицкий (Украина) — Милош Срока (Польша)
14:30 | Владимир Ужиловский (Украина, 14) — Адам Бажурко (Польша)
($15,000; Clay- Outdoor)
Квалификация. 2 круг
13:00 | Иван Кременчуцкий (Украина) — Стефано Д’Агостино (Италия, 11)
($15,000; Clay- Outdoor)
Квалификация. 2 круг
10:00 | Мария Лазаренко (Украина) — Ингрид Войчинакова (Словакия, 3)
13:00 | Елизавета Чайникова (Украина) — Джулия Тедеско (Италия, 7)