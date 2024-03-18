Манчестер Юнайтед на последних секундах вырвал победу над Ливерпулем на пути в полуфинал Кубка Англии

Манчестер Юнайтед вырвал победу над Ливерпулем в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Основное время завершилось с счетом 2:2, однако подопечные Эрика тен Гага сумели забить победный гол на 120+1-й минуте поединка.

Кубок Англии по футболу

1/4 финала, 17 марта

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 4:2 (2:2 основное время)

Голлы: 1:0 — 10 Мактоминей, 1:1 — 44 Мак Аллистер, 1:2 — 45+2 Салах, 2:2 — 87 Антони, 2:3 — 105 Эллиотт, 3 :3 — 112 Рашфорд, 4:3 — 120+1 Диалло

Кроме МЮ, в полуфинал Кубка Англии вышел Челси, за который выступает Михаил Мудрик, Манчестер Сити и сенсационный Ковентри, обыгравший Вулвергемптон.

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Пары 1/2 финала, который состоится 20 и 21 апреля, определятся позже.

champion.com.ua