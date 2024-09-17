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Футбол

С футбольного поля – на подиум: Деклан Райс покорил Лондонскую неделю моды

Это может быть одним из вариантов после окончания футбольной карьеры (с)

С футбольного поля - на подиум: Деклан Райс покорил Лондонскую неделю моды

Getty Images / Global Images Ukraine

    • С 13 по 17 сентября проходит Неделя моды в Лондоне, и один из показов состоялся на стадионе одного из ведущих футбольных клубов города – "Арсенала".

    Игрок сборной Англии Деклан Райс попробовал себя в роли модели, выйдя на подиум в костюме с белыми вставками.

    После показа футболист поделился своими впечатлениями:

    "Это может быть одним из вариантов после окончания футбольной карьеры… Я люблю моду, и мне приятно, что именно мне предложили принять участие в этом показе".

    www.ua-football.com

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