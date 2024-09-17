Суперлига FAVBET 2024/25 по баскетболу стартует 2 октября

В новом сезоне примет участие девять клубов

Баскетбольная Суперлига FAVBET 2024/25 стартует 2 октября. В рамках первой игровой недели будет сыграно 12 матчей.

В первом игровом «бабле» сезона, в котором примут участие Киев-Баскет, Черкасские Мавпы, Старый Луцк, Прикарпатье-Говерла, БИПА и БК Ровно, команды в течение трех дней (2, 3 и 4 октября) сыграют девять матчей в столичном ПС Венето-Спорт.

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Еще три команды — Днепр, Запорожье и Кривбасс — проведут три матча с 5 по 7 октября. «Мини-бабл» с участием этих команд будет проходить на площадке одной из лучших арен Украины — Дворца спорта Юность в Запорожье. Этот город впервые с начала полномасштабной войны в Украине будет принимать матчи Суперлиги.

Всего в сезоне Суперлиги FAVBET 2024/25 примет участие 9 клубов. На первом этапе команды сыграют четыре круга в формате «баблов». Далее запланировано проведение плей-офф.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Суперлиги стал Днепр, в финале обыграв БК Ровно. Днепряне оформили золотой дубль, ранее победив и в Кубке Украины.

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