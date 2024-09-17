Лука де Мео проведёт встречу с мотористами в Вири

Глава концерна Renault Лука де Мео согласился провести встречу с сотрудниками моторостроительного подразделения компания в Вири, чтобы обсудить возможное закрытие программы разработки и производства собственных двигателей для Формулы 1.

Сотрудники базы Renault в Вири-Шатийон недовольны такими планами, и во время гоночного уик-энда в Монце провели акцию протеста. При этом де Мео утверждает, что окончательное решение об отказе от производства собственных двигателей не принято, и в Alpine ещё не знают, какие моторы будут стоять на их машинах в 2026 году.

В свою очередь в Вири продолжали настаивать, что руководство концерна их не слышит, поэтому Лука де Мео согласился на встречу, которая запланирована на ближайшую пятницу.

«Социально-экономический совет (CSE) Alpine Racing, производителя двигателей для французской команды Формулы 1, объявляет об организации встречи с Лукой де Мео 20 сентября 2024 года, чтобы обратить его внимание на непонимание, возникшее в связи с завершением программы разработки двигателей Формулы 1 во Франции на базе в Вири-Шатийон», – говорится в опубликованном заявлении.

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