Фелипе Другович сядет за руль в Мехико

Резервный и тест-пилот Aston Martin Фелипе Другович примет участие в первой сессии свободных заездов Гран При Мехико. Бразильский гонщик заменит Фернандо Алонсо. Во второй тренировке Алонсо вернётся за руль и проведёт остаток гоночного уик-энда.

Фелипе Другович: «Я очень рад впервые сесть за руль AMR24 – я уже давно ждал этого момента! Большую часть сезона я посвятил доработке этой машины на симуляторе, поэтому для меня важно оценить корреляцию между симулятором и реальной машиной.

Раньше я не пилотировал на автодроме имени братьев Родригес. Трасса сложная, сочетающая длинные прямые и техничные повороты, поэтому предстоит много времени провести на симуляторе, чтобы подготовиться к первой тренировке. Я благодарю Aston Martin за доверие и предоставленную возможность».

Майк Крак, руководитель команды: «Мы рады предоставить Фелипе возможность впервые сесть за руль AMR24 в первой сессии свободных заездов в Мехико. Он регулярно работает на симуляторе на базе в Сильверстоуне, внося вклад в доработку машины своей подробной и вдумчивой обратной связью, поэтому для него будет полезно выехать на реальную трассу.

Во время тренировки Фелипе предстоит работать по плану команды и собрать данные, которые помогут в принятии решений о настройках машины по ходу уик-энда».

В предыдущий раз Фелипе Другович садился за руль в официальной сессии гоночного уик-энда в первой тренировке Гран При Абу-Даби в 2023-м.

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