Проект Andretti официально сменил название на Cadillac

В прошлом месяце было официально объявлено о появлении в Формуле 1 в 2026 году новой команды – Cadillac F1. Это совместный проект General Motors и холдинговой компании TWG Global инвестора Дэна Таурисса, под контроль которого перешли активы Andretti Global.

До сих пор в официальных документах компания, управляющая будущей командой Формулы 1, называлась Andretti Racing Limited. Однако с 13 декабря из официального названия исчезло упоминание Майкла Андретти и появилось название Cadillac – теперь компания называется Cadillac Formula Racing Limited.

Сама команда будет выступать в Формуле 1 под названием Cadillac F1 Team. С 2026 года на её машинах будут стоять силовые установки и коробки передач Ferrari. В 2028 году планируется переход на собственные двигатели производства General Motors.

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