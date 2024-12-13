«Большой бой в 2025». Промоутер Богачука рассказал о перспективах украинца

Сергей Богачук

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

В андеркарде выступит перспективный украинский боксер Сергей Богачук (24–2, 23 КО) – встретится с британцем Ишмаэлем Дэвисом (13–0, 6 КО). Накануне боя промоутер украинца Том Леффлер прокомментировал предстоящий поединок:

«Главная новость заключается в том, чтобы выступить на этом шоу, в огромном шоу-реванше Усик – Фьюри из Саудовской Аравии. Если Богачук добьется успеха и победит Дэвиса, это откроет двери для продолжения большого боя в 2025 году», – сообщил Леффлер.

sport.ua