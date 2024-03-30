В Софии (Болгария) вечером 30 марта пройдет шоу с интересным боем в супертяжелом весе.
42-летний болгарский ветеран Кубрат Пулев (30–3, 14 KO) встретится в 10-раундовомпоединке с 34-летним украинцем Игорем Шевадзуцким (11–1, 9 KO).
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Сириец Мануэль Чарр выбыл из главного боя из-за болезни, и его на позднем уведомлении заменил Шевадзуцкий.
У Пулеве есть 3 поражения в карьере – от Дерека Чисоры и Энтони Джошуа, а также от украинца Владимира Кличко в 2014 году (нокаутом в 5-м раунде).
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Где смотреть онлайн бой Кубрат Пулев – Игорь Шевадзуцкий
В прямом эфире событие покажет видеостриминг DAZN.
Прямая трансляция шоу начнётся 30 марта в 20:00 по Киеву, а главный бой ожидается около 23:00.
Файткард шоу в Софии