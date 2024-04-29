Бывший боксер: Усик делает вид, что не знает английский, и раздражает Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший британский боксер, а ныне эксперт на телевидении Джонни Нельсон считает, что Тайсон Фьюри пытается, но не может вывести из себя Александра Усика перед боем за все титулы супертяжелого веса.

«Мы знаем, что иногда любит делать Фьюри – он строит из себя дурачка, как это было в случае с Кличко, который недооценил его, подумал, что он просто клоун. Еще Фьюри любит злить соперника, вывести его из себя, чтобы тот руководствовался злостью, а не умом. Мне кажется, с Усиком тут может быть проблемы, потому что он его просто не понимает».

«Когда они встречались лицом к лицу, то Усик не обращал на него внимания. Даже если Усик его понимает, то просто игнорирует и делает вид, что не знает английский. И это раздражает Фьюри».

«Ему нужно чем-то задеть соперника, а Усик непоколебим на все выходки Тайсона», – считает Нельсон.

Бой состоится 18 мая.

sport.ua