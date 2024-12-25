Фрэнк Уоррен раскритиковал чемпиона за поступок по отношению к Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

После победы Александра Усика в реванше с Тайсоном Фьюри чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа вызвал украинца на бой. Этот поступок не понравился промоутеру Даниэля Фрэнку Уоррену.

«Я не ожидал, что Даниэль после боя схватит микрофон и вызовет Усика на реванш. Мне это не понравилось. Но он сделал это, как многие боксеры прошлого. Но это не было хорошее время для этого. Даниэля ждет тяжелый бой в феврале против Паркера, он должен думать только об этом. Дальше посмотрим, что произойдет», – сказал Уоррен.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua