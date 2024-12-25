Юки Цунода: Пока я не искал другой вариант

Юки Цунода успешно провёл сезон и надеялся перейти в Red Bull, но команда предпочла ему менее опытного Лиама Лоусона. Японец остался в RB, но ищет варианты на будущее.

Юки Цунода: «Уйду я из Red Bull или останусь, зависит от предложений, которые я получу. При этом решающее значение будет иметь не только скорость машины. Пьер Гасли ушёл, когда его пригласила французская команда, хотя их машина не была быстрее. Для меня атмосфера в команде и окружение тоже имеет значение, так что я бы не стал выбирать только по результатам.

Пока я остаюсь в семье Red Bull. Здесь я вырос и многому научился за последние годы. Надеюсь, я всё же смогу построить успешную карьеру в этой команде, но посмотрим, как все сложится.

Пока я не представляю, где буду выступать в 2026-м. Возможно, останусь в RB – мне никто не говорил, что следующий сезон станет для меня последним. Они немного изменили свой подход к гонщикам, хотя я не очень понимаю, чего они хотят.

Как гонщик, я не могу продолжать рассчитывать только на них. Было бы здорово иметь какой-то другой вариант, но пока что я не пытаюсь его найти, поскольку ситуация относительно стабильная. Всё зависит от того, на какой машине я буду выступать в следующем году, и как сложится новый сезон».

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