Марио Изола: Погода остаётся фактором неопределённости

В Pirelli, полистав свои архивы, выяснили, что погодные условия в Сильверстоуне во время третьей тренировки были одними из самых холодных с 2011 года, когда итальянский производитель шин стал монопольным поставщиком резины для команд чемпионата мира.

Когда в субботу началась работа на трассе, температура воздуха была 11 градусов, асфальта – 13. Холоднее было только в Турции в 2020 году (воздух +10С, асфальт +11С). К тому же лил дождь, дул сильный ветер, и в этих условиях прогревать промежуточную резину было непросто.

К квалификации ситуация несколько изменилась, поэтому уже по ходу первой сессии появилась возможность перейти на слики,

Марио Изола, руководитель гоночного подразделения Pirelli: «Квалификация прошла по захватывающему сценарию, а её результат очень порадовал болельщиков на трибунах автодрома, ведь первые три результата показали британские гонщики.

Условия, в которых проходила борьба за поул, вполне сравнимы с погодой, сопровождавшей прошлогоднюю квалификацию, но мы увидели, что результаты прохождения кругов стали лучше примерно на секунду.

Это говорит о том, что с каждым годом машины становятся эффективнее, хотя шины остались практически такими же, какие были в распоряжении команд в Сильверстоуне в 2023-м. А если учесть, что уровень сцепления однозначно был не лучшим после дождя, который лил в течение дня, напрашивается вывод, что машины были способны и на более высокие скорости!

Важным фактором неопределённости остаётся завтрашняя погода. Если верить прогнозу, дожди продолжатся, и трасса будет такой же мокрой, какой была во время третьей тренировки. На этот случай у всех команд имеется достаточно комплектов промежуточной резины и шин для сильного дождя, чтобы преодолеть дистанцию с двумя пит-стопами.

Впрочем, если всё-таки будет сухо, то расчёты подсказывают, что оптимальной будет тактика одного пит-стопа, причём команды смогут выбирать слики всех трёх составов. Вариант Soft/Medium представляется чуть более быстрым, чем старт на Soft и второй отрезок дистанции на Hard, хотя если выбрать тактическую схему, из которой исключена мягкая резина, это позволит действовать более гибко».

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