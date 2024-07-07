Спарринг-партнер Фьюри и Джошуа рассказал, сможет ли Тайсон одолеть Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Спарринг-партнер Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа Томас Карти поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и «Цыганским королем».

«Будет ли Тайсон что-то менять в реванше? Не думаю. Первый бой был очень близкий, конкурентный. Единственное, что ему надо – больше давить на Усика, больше его прессинговать. Тайсон может изменить результат в реванше, ему под силу победить», – рассказал Карти.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua