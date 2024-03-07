Франсис НГАННУ: «После победы над Джошуа я хочу провести реванш с Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну уверен, что одолеет британца Энтони Джошуа. После своей победы он хотел бы провести реванш против Тайсона Фьюри, которому уступил в своем первом поединке в профессиональном боксе.

«Мне будет сложно провести 10 раундов, но с Фьюри я провёл столько же! Победа над Эй Джеем станет лучшей в моей карьере, но я только начинаю. После этого я хочу провести реванш с Тайсоном.

В последнем бою выступление от Джошуа было безупречным, но и я не Отто Валлин», — сказал Нганну на пресс-конференции.

Сам бой пройдет завтра, 8 марта.

sport.ua