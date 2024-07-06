Евро-2024. Нидерланды – Турция 2:1. От Гакпиньо к Гакмюллеру

Камбек “оранжевых” выводит их в полуфинал

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Чемпионат Европы-2024. Четвертьфинал

Берлин. "Олимпиаштадион"

Нидерланды – Турция 2:1

Голы: Де Фрай 71, Мюлдюр 76 (автогол) – Акайдын 35

Нидерланды: Вербрюгген, Де Фрай, Аке (ван де Вен 74), ван Дейк, Думфриз, Схутен, Рейндерс (Феерман 74), Бергвейн (Вегхорст 46), Симонс (Зиркзее 87), Гакпо, Депай (Фримпонг 87)

Турция: Гюнок, Мюлдюр (Челик 82), Акайдын (Тосун 82), Бардакчи, Кадиоглу, Айхан (Киличсой 89), Чалханоглу, Озджан (Йокуслу 77), Гюлер, Йылмаз, Йылдыз (Актюркоглу 77)

Предупреждения: Симонс 30, Аке 54, ван Дейк 64 – Тосун 90+2

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Наиболее интересным четвертьфиналом Евро-2024 должен был стать и стал матч Германия – Испания. А вот вторым все шансы имел стать матч Нидерланды – Турция. Обе до встречи уже успели немало забить (7:7) и пропустить (4:6) на этом турнире, обе играют живо, динамично, но неровно, что очень хорошо для нейтрального болельщика. И мы действительно увидели интересный матч.

Голландцы страдали после поражения от Австрии, признавали, что выдержать критику было тяжело, даже сообщали, что отключали у себя Интернет. 3:0 над Румынией в 1/8 финала раскрепостил их, вернул улыбки, уверенность в себе. Турки страдали после 0:3 от Португалии, но дожали чехов и в 1/8 взяли реванш у австрийцев за 1:6 в товарищеском матче в марте. Они пребывали в эйфории.

Турецкая сборная не играла в четвертьфинале крупного турнира с 2008-го года. Тогда же на Евро вышла в полуфинал, и ныне в стране чувствовали шанс на повторение. Еще и заявляли, что играют дома благодаря своей диаспоре в Германии. Хотели еще один реванш за 1:6, ведь именно с таким счетом проиграли и голландцам в предыдущем очном матче. И они боролись. Но немного не хватило.

В первом тайме как раз хватило. Хотя Нидерланды и начали неплохо, забрасывали опасные мячи в штрафную, не позволяли сопернику атаковать. Но в створ ворот до перерыва так и не попали. А минуте на 20-ой потеряли нити игры, и уже Турция доминировала. Ее удары блокировали, либо спокойно отбивал вратарь, Бардакчи замкнул угловой чуть неточно. И все же в итоге удалось забить.

Также вмешался угловой. Точнее, повторный навес с него. В 1/8 финала дубль с них сделал Мерих Демираль, на этот раз дисквалифицированный за политический жест. Но его сменщик, как раз отбывший дисквалификацию Акайдын, пробил головой в упор. Ассист на счету Гюлера навесом с правого фланга.

Во втором тайме голландцы вновь начали опасными забросами. Которые вновь чуть не доставали. Хотя бы впервые пробили в створ ворот, но Гакпо с 17-ти метров попал в центр удобно для Гюнока. А ответ Гюлера прямым штрафным задел стойку. Удар издали Йылдызa Вербрюгген отбил плохо, и пришлось помогать защитникам. Вегхорст с угла вратарской пробил слабо, и Гюнок отбил.

И все же своего подопечные Рональда Кумана добились. Причем тем же путем, что и соперник. Угловой, повторный навес справа (Депай), центральный защитник (Де Фрай) бьет головой без шансов для вратаря. Пусть и с более дальнего расстояния, чем Акайдын, зато с отскоком от газона.

Вскоре фаворит забил вновь. Быстрая атака, прострел справа, Гакпо борется с Мюлдюром, выковыривает мяч, и тот катится в ворота. Коди, которого после матча с Румынией испанский AS назвал "Гакпиньо", на этот раз сыграл в стиле Герда Мюллера. Выцарапал гол. В итоге взятие ворот даже записали на Мюлдюра, то есть автогол.

Подопечные Винченцо Монтеллы бросились в атаку. Один из прострелов Вербрюгген не прервал в падении, и Челик бил в ворота без вратаря. Однако на линии находился защитник ван де Вен. В ответ Гакпо выскочил на вратаря, но не пробил его. Актюркоглу головой замкнул чуть неточно. Бардакчи бьет головой в упор – Вербрюгген спасает отличным сейвом!

Нидерланды в полуфинале. Впервые на Евро с 2004-го года, а на крупном турнире – с 2014-го. Талант и опыт у них есть, есть и характер. Есть и атака, неидеальная, но вполне заметная, в отличие от следующего соперника – Англии. Так что "Оранье" способны на многое. А Турция получает множество комплиментов за отличный турнир и едет домой с высоко поднятой головой.

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