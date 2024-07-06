Уимблдон. Шелтон выиграл третий подряд пятисетовый матч и сыграет против Синнера, Руне впервые отыгрался с 0-2 по сетам

На турнире в Великобритании завершились матчи третьего круга

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Бен Шелтон (США, 14) – Денис Шаповалов (Канада, PR) 6:7(4), 6:2, 6:4, 4:6, 6:2

Даниил Медведев (-, 5) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:1, 6:3, 4:6, 7:6(3)

Уго Умбер (Франция, 16) – Брэндон Накашима (США) 7:6(9), 6:3, 6:7(5), 7:6(6)

Роберто Баутиста Агут (Испания) – Фабио Фоньини (Италия) 7:6(6), 3:6, 5:7, 7:6(1), 6:4

Бен Шелтон выиграл третий подряд пятисетовый матч и в целом одержал шестую победу в восьми подобных противостояниях. Американец впервые сыграет в 1/8 финала на Уимблдоне и за место в следующем раунде поспорит с лидером рейтинга Янником Синнером. Предыдущие три матча между игроками состоялись на харде. В этом году Синнер обыграл Шелтона в Индиан-Уэллс.

Уго Умбер повторил свой лучший результат на Уимблдоне, который показал пять лет назад. Дальше француз сыграет против действующего чемпиона Карлоса Алькараса, и для него это будет восьмая встреча против теннисиста из топ-5. В предыдущих Умбер одержал четыре победы, в том числе в этом году над Даниилом Медведевым в Дубае.

Лоренцо Музетти (Италия, 25) – Франсиско Комесанья (Аргентина) 6:2, 6:7(4), 7:6(3), 6:3

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, LL) – Эмил Руусувуори (Финляндия) 4:6, 6:2, 7:6(5), 6:4

Тэйлор Фритц (США, 13) – Алехандро Табило (Чили, 24) 7:6(3), 6:3, 7:5

Александр Зверев (Германия, 4) – Кэмерон Норри (Великобритания) 6:4, 6:4, 7:6(15)

Артур Фис (Франция) – Роман Сафиуллин (-) 4:6, 6:3, 1:6, 6:4, 6:3

Алекс де Минор (Австралия, 9) – Люка Пуй (Франция, Q) отказ

Хольгер Руне (Дания, 15) – Кантен Алис (Франция, Q) 1:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(4), 6:1

Новак Джокович (Сербия, 2) – Алексей Попырин (Австралия) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(2)

Джованни Мпетши Перрикар стал первым “лаки лузером” на Уимблдоне с 1995 года, которому удалось дойти до четвёртого раунда. 29 лет назад это удалось бельгийцу Дику Норману.

Тэйлор Фритц выиграл восьмой матч подряд на травяном покрытии. Напомним, на прошлой неделе американец стал чемпионом на турнире ATP 250 в Истборне. Американец попробует во второй раз пробиться в четвертьфинал Уимблдона, если обыграет Александра Зверева, против которого играл на британском “мэйджоре” в 2018 и 2021 годах и дважды потерпел поражение.

Артур Фис впервые вышел в четвёртый круг на турнире Grand Slam и встретится с Алексом де Минором, которого победил в этом году на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне.

Хольгер Руне впервые в карьере выиграл матч, в которой проиграл первые два сета. В целом это четвёртая победа датского теннисиста в пятисетовой встрече и вторая на Уимблдоне. В прошлом году он обыграл Алехандро Давидовича Фокину также в третьем круге. За выход в четвертьфинал Руне будет бороться с Новаком Джоковичем, у которого выиграл два раза в пяти встречах. Серб является семикратным чемпионом Уимблдона, а в прошлом году он сыграл в финале.

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