Бухарест. Коболли разгромил Джумхура и сыграет против Баэса за свой дебютный трофей

На турнире ATP 250 в Румынии завершились полуфинальные матчи



Бухарест, Румыния • 31 марта – 6 апреля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Мартон Фучович (Венгрия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Себастиан Баэс (Аргентина, 1) – Мартон Фучович (Венгрия) 6:2, 6:2

Флавио Коболли (Италия, 3) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 6:3, 6:0

Себастиан Баэс третий раз в этом году сыграет в решающем матче на турнире ATP: в феврале он выиграл титул ATP 500 в Рио-де-Жанейро, а в марте уступил в финале на турнире ATP 250 в Сантьяго. В целом для аргентинца это будет 11-й финал в карьере (10-й на грунте). В активе Себастиана семь побед.

Флавио Коболли во второй раз в карьере вышел в финал турнира ATP. В предыдущем сезоне итальянец проиграл в решающем матче на хардовом турнире ATP 500 в Вашингтоне.

Баэс и Коболли ранее не играли друг против друга.

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