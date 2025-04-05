Лео Турини о важных словах, сказанных Льюисом

Лео Турини переживает за любимую команду, которая пока не радует своих болельщиков, и этот тот случай, когда ветеран итальянской гоночной журналистики в полной мере солидарен с Льюисом Хэмилтоном, чью недавнюю реплику он пересказал своими словами.

В рядах думающих болельщиков Ferrari, кто отличается честным взглядом на происходящее, чувствуется огромное разочарование. Не о таком начале сезона мы мечтали, не такое начало сезона нам обещали. Точка.

Посмотрим, как всё будет складываться дальше, но я хочу сказать о другом. О фразе Льюиса Хэмилтона, прозвучавшей в четверг в паддоке Сузуки. Я её оценил. Перескажу простыми словами.

«Я вовсе не сожалею о том, что выбрал Ferrari – это неправда. Как неправда и то, что я уже утратил веру в команду. Давайте вместе работать и искать решения».

Вы скажете, это было сказано в конкретных обстоятельствах, и тут сплошные клише. Но я не соглашусь: это не так, потому что это слова лидера. Давайте не будем забывать, что в той единственной ситуации. когда Льюис получил в своё распоряжение достойную машину и мог на неё положиться, он одержал победу. Да, это был только спринт, но Хэмилтон его выиграл.

Слова важны. (Надо отдать дань режиссёру Бертолуччи, ведь они прозвучали в его фильме «Последний император»)

И ещё. Меня также тревожит, что Хэмилтон уже чувствует необходимость столь откровенно выразить свои настроения на публике. Всего после двух Гран При. Всего после двух!

Это значит, что он первым почувствовал то разочарование, о котором шла речь выше. Если вы, как и я, тоже считаете, что столь сильные выражения, выбранные им для объяснения своей позиции, вполне уместны – значит, вы тоже что-то чувствуете. Из-за кулис уже доносится некий шум, доносится и сеет сомнения…

В общем, посмотрим.

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