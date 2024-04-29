В Майами пройдут переговоры Ферстаппена с Mercedes

Слухи о возможном уходе Макса Ферстаппена из Red Bull Racing не утихают, несмотря на заявление руководителя Кристиана Хорнера о том, что Макс продолжит выступать за команду в 2025 году.

Австрийское издание OE24 со ссылкой на свои источники сообщает, что на предстоящем Гран При Майами пройдут переговоры между руководством Mercedes и представителями Макса Ферстаппена. Действующему чемпиону мира будет предложен многолетний контракт, по которому он с учётом бонусов будет зарабатывать впечатляющие 150 миллионов евро в год.

Помимо этого, Максу будет предложен контракт посла марки Mercedes, который будет действовать и после того, как Ферстаппен завершит карьеру.

Сообщается, что в Mercedes сделали предложение о работе и консультанту Red Bull по автоспорту Хельмуту Марко. Судя по всему, руководство Mercedes заранее пошло навстречу Ферстаппену, который неоднократно говорил, что хочет продолжить сотрудничество с Марко.

Источник