Миколенко больше не сыграет в нынешнем сезоне АПЛ из-за травмы

Левый защитник Эвертона Виталий Миколенко пропустит оставшиеся матчи Английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 из-за повреждений.

это сообщает журналист Виктор Вацко.

Восстановление от травмы голеностопа может занять около 6 недель. Врачи Эвертона считали, что украинец будет вынужден перенести операцию, однако после консультации с хирургами стало известно, что через полтора месяца Виталий сможет вернуться в футбол. 30 апреля Миколенко должен встретиться со специалистом в Лондоне после чего будет определено окончательное решение о возобновлении футболиста.

Отмечается, что 24-летний игрок может вернуться к игре накануне Евро-2024, которое продлится с 14 июня до 14 июля.

Напомним, Виталий неудачно приземлился на ногу в конце первого тайма с Ливерпулем. Впрочем, украинец нашел в себе силы доиграть тайм до конца, благодаря чему удостоился огромного уважения со стороны болельщиков Эвертона. дерби. В 35 туре АПЛ «ириски» обыграли Брентфорд Егора Ярмолюка.

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