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Футбол

Клубы Премьер-лиги проголосовали за новые правила финансового фэйр-плей

Возможные изменения в правилах Премьер-Лиги

Клубы Премьер-лиги проголосовали за новые правила финансового фэйр-плей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Клубы Премьер-лиги встретились, чтобы изменить правила финансового фэйр-плей, которые влияют на то, сколько клубы могут тратить на заработную плату, трансферы и вознаграждения игрокам.

    За это решение проголосовали 16 клубов АПЛ. Три, а именно "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Астон Вилла", были против, а "Челси" воздержался от голосования.

    Новые правила будут привязаны к сумме, которую клуб заработает за продажу телевизионных прав.

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