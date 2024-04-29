«У него есть перевес». Спарринг-партнер Усика и Фьюри оценил их бой

Sky Sports. Фьюри и Усик

Боксер Дэвид Аллен, который проводил спарринги с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, в поединке за все титулы супертяжелого веса отдает предпочтение британцу.

«Я считаю Фьюри и Усика лучшими на этот момент супертяжами в мире. Я проводил спарринги и с Тайсоном, и с Александром. Мне кажется, Фьюри все же слишком большой для Усика. Он супертяж по своей природе, у него есть перевес в габаритах, а также, наверное, преимущество в опыте на этом уровне».

«Усик – невероятный боксер, невероятный представитель крузервейта. И стал невероятным супертяжем. Вопрос в том, сможет ли он справиться, если Тайсон подойдет к бою в хорошей форме», – сказал Аллен.

Бой состоится 18 мая.

sport.ua