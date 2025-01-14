Хэмилтон поработает на симуляторе Ferrari 20 января

В первый день нового года Льюис Хэмилтон официально стал гонщиком Ferrari. С тех пор информации от команды было немного, но итальянская пресса активно подогревает интерес к первому появлению семикратного чемпиона мира в новом статусе в Маранелло.

Уже известно, что для Льюиса на 21 или 22 января в зависимости от погодных условий запланированы тесты на трассе Фьорано. Хэмилтон сядет за руль F1-75 – машины 2022 года. Однако на базе команды британский гонщик появится раньше. По информации AutoRacer, 20 января Льюис будет работать на симуляторе Ferrari и встречаться с инженерами.

По сообщениям местной прессы, полиция тоже готовится к первому рабочему дню Льюиса Хэмилтона в Ferrari, и будет приведена в состояние повышенной готовности, поскольку в Маранелло ожидается большой наплыв болельщиков.

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