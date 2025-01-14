Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО) прокомментировал поединок с Энтони Джошуа (28–4, 25 КО) и признался, что может провести реванш со своим соотечественником:

«Честно говоря, я думаю, что люди все еще недооценивают меня. Так что мне нужно еще что-то доказать. Но я рад, что заставил их замолчать на некоторое время.

Это была судьба (поединок с Джошуа – прим.) По моему взгляду было видно, что я был готов к этому. Я был очень, очень уверен в себе. Полное уважение к Энтони, но пришло время передать эстафету.

Как только я победил, все замолчали, пропали. Эдди Хирн обычно много говорит, но он тоже замолчал. Я всех успокоил. Может, это и случится (реванш с Джошуа – прим.), никогда не знаешь, что тебя ждет дальше. Я понимаю, что за второй бой с Джошуа могу получить огромные деньги. На его месте я бы ушел на пенсию, купил большой остров и отдыхал», – признался Дюбуа.

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sport.ua