Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис назвал боксера, который превосходил по силе удара Майка Тайсона.

«Бриггсу не хватало выносливости, но он точно знал, как использовать вес своего тела для удара. К сожалению для него, когда ты сталкиваешься со мной, тебе нужны все навыки, потому что силы недостаточно. Фанаты могли ожидать, что я назову МакКолла или Хасима Рахмана как самого сильного панчера, но я в основном готовился к бою с обоими ними, поэтому я выбираю Шеннона», – сказал Леннокс.

Ранее легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис оценил шансы британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.

sport.ua