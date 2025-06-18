Евро U-21. Испания и Италия выходят в четвертьфинал турнира, а Словакия и Румыния едут домой

Сборные Испании и Италии до 21 года обеспечили себе выход в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы, завершив групповой этап на первых двух позициях в группе A.

В центральном поединке группы, который проходил в формате борьбы за лидерство, Испания и Италия сыграли вничью 1:1. Первыми отличились "красная фурия": на 53-й минуте гол забил Родригес. Однако их преимущество продержалось недолго – уже на 59-й Пизилли сравнял счет, установив окончательный результат матча.

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В другом матче группы сборная Румынии играла со Словакией. Румыны, уже потерявшие шансы на выход из группы, уступили со счетом 1:2.

На 11-й минуте Оберт вывел словаков вперед, а на 57-й минуте Суслов удвоил преимущество. Национальная команда Румынии смогла ответить лишь одним голом, его автором стал Акдаг.

Итоговая таблица группы А:

Испания – 7 очков; Италия – 7 очков; Словакия – 3 очка; Румыния – 0 очков.

Теперь Испания и Италия будут готовиться к матчам четвертьфинала, где встретятся с командами из других групп.

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