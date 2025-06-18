Евро U-21. Испания и Италия выходят в четвертьфинал турнира, а Словакия и Румыния едут домой

Сборные Испании и Италии до 21 года обеспечили себе выход в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы, завершив групповой этап на первых двух позициях в группе A.
В центральном поединке группы, который проходил в формате борьбы за лидерство, Испания и Италия сыграли вничью 1:1. Первыми отличились "красная фурия": на 53-й минуте гол забил Родригес. Однако их преимущество продержалось недолго – уже на 59-й Пизилли сравнял счет, установив окончательный результат матча.
В другом матче группы сборная Румынии играла со Словакией. Румыны, уже потерявшие шансы на выход из группы, уступили со счетом 1:2.
На 11-й минуте Оберт вывел словаков вперед, а на 57-й минуте Суслов удвоил преимущество. Национальная команда Румынии смогла ответить лишь одним голом, его автором стал Акдаг.
Итоговая таблица группы А:
- Испания – 7 очков;
- Италия – 7 очков;
- Словакия – 3 очка;
- Румыния – 0 очков.
Теперь Испания и Италия будут готовиться к матчам четвертьфинала, где встретятся с командами из других групп.