В Шпильберге вновь ждут 300 тысяч зрителей за уик-энд

Три года подряд уик-энд в Шпильберге собирал по 300 тысяч зрителей, приезжавших в Штирию со всей Европы на этап Формулы 1, яркую развлекательную программу и просто отдохнуть в красивом месте. Организаторы рассчитывают увидеть столь же большую аудиторию и в этом году – в кассах осталось совсем немного билетов для тех, кто привык покупать их на месте.

В концертной программе уик-энда выступят местные артисты – диджей Тоби Ромео, группа Folkshilfe, музыканты VIZE, Knallblech и RIAN. Болельщики смогут взять автографы у гонщиков, задать вопросы руководителям команд – программа расписана с утра четверга по вечер воскресенья.

Проблема пока только одна – ремонт дорог на подъездах к трассе, организаторы убедительно просят добираться на автодром общественным транспортом и приезжать как можно раньше – к семи-восьми часам утра.

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