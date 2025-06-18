Три теннисиста объявили, что пропустят в этом году Уимблдон: известно, кто их заменит

Три игрока из топ-70 рейтинга АТР не примут участия в Уимблдоне-2025.



На травяном турнире Grand Slam, который пройдет с 30 июня по 13 июля в Лондоне, не сыграют американец Себастьян Корда (№26 АТР), чилиец Алехандро Табило (№55 АТР) и японец Кей Нисикори (№66 АТР).

Причины отказа связаны с проблемами со здоровьем. Себастьян Корда, который испытывал проблемы со спиной еще во время Ролан Гаррос, принял решение пропустить Уимблдон после консультации с врачами. У Алехандро Табило диагностировали мышечное повреждение после участия в «челленджере» в Чехии, где он дошел до полуфинала. После этого он снялся со следующих запланированных стартов. Кей Нишикори не выходил на корт с майского «Мастерса» в Риме, и, как ожидалось, не успел восстановиться к травяному “мэйджору”.

В прошлом году все трое имели разные результаты на Уимблдоне: Нишикори и Корда завершили выступления уже в первом круге, а Табило дошел до третьего раунда, где уступил Тэйлору Фритцу.

Вместо тройки снявшихся в основной список участников Уимблдона попали британец Билли Харрис, хорват Марин Чилич и американец Кристофер Юбэнкс.

Жеребьевка одиночного турнира Уимблдон запланирована на 28 июня.



btu.org.ua