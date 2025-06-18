КЧМ. Ривер Плейт – Урава 3:1. Аргентинцы вновь оказались сильнее японцев

Казалось, что противостояние между "Ривер Плейт" и "Уравой" не будет очень интересным для нейтрального зрителя, впрочем команды забили на двоих больше голов, чем в половине уже состоявшихся матчей Клубного чемпионата мира 2025 года.

Это была очень яркая игра, хотя фаворит этого поединка был известен задолго до его начала. Аргентинцы с первых минут доминировали на поле и открыли счет довольно быстро. Уже на 12-й минуте был открыт счет в этом матче, а автором забитого гола стал Факундо Колидио, который прекрасным ударом головой замкнул навесную подачу от Маркоса Акуньи. Также отметим, что эту результативную атаку с центра поля начал Франко Мастантуоно.

Футболисты "Уравы" пытались отыграться, но у них практически не было острых моментов у ворот соперника, поэтому команды ушли на перерыв в условиях минимального преимущества аргентинского клуба. Да, конечно, можно вспомнить великолепный гол японцев после подачи со стандарта, однако это взятие ворот на 32-й минуте было мгновенно отменено из-за положения вне игры. Впрочем, что действительно интересно, мяч попал в сетку ворот "миллионеров" тоже после удара головой.

Второй тайм начался с того, что "Урава" пропустила довольно курьезный гол на 48-й минуте от Себастьяна Дриусси, который перехватил скидку головой на вратаря от защитника японской команды и самостоятельно отправил мяч головой в ворота. К сожалению, для Дриусси этот матч закончился после этого взятия ворот, он травмировался во время падения.

Позже подопечные Мацея Скоржи наконец включились в игру и перехватили инициативу. Как следствие — "Урава" заработала право на пенальти на 58-й минуте, а Юсуке Мацуо уверенно его реализовал. В течение следующих 15-20 минут они пытались сравнять счет, но их надежды на хотя бы одно очко отобрал Максимилиано Меса, забив третий гол для своей команды на 73-й минуте. Все три гола "Ривер Плейт" были забиты ударами головой. Это какая-то фантастика!

"Ривер Плейт" уверенно одолел "Ураву", и теперь команда Марсело Гальярдо возглавляет группу E. Аргентинский клуб трижды обыгрывал японские коллективы в этом турнире, имея стопроцентный показатель в матчах с командами из этой страны.

Клубный чемпионат мира 2025 года. Группа E. 1-й тур

Стадион: "Люмен Филд" (Сиэтл)

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

"Ривер Плейт" — "Урава" 3:1

Голы: Колидио (12), Дриусси (48), Меса (73) — Мацуо (58, пен)

"Ривер Плейт": Армани — Акунья (Каско, 89), Л. Мартинес, Песселья, Монтьель — Кастаньо, Перес (Меса, 46), Фернандес (Галоппо, 46) — Колидио (Г. Мартинес, 74), Дриусси (Борха, 50), Мастантуоно

"Урава": Нисикава — Наганума (Огивара, 81), Хейбротен, Данилу, Исихара — Густафссон (Харагучи, 87), Ясуи (Мацумото, 81) — Савио (Тьяго, 71), Ватанабе, Канеко (Секине, 71) — Мацуо

Предупреждения: Перес (24), Акунья (58), Песселья (60), Галоппо (90+2) — Густафссон (34), Ватанабе (87)

www.ua-football.com