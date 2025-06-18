Карл ФРОЧ: «С этим боксером покончено. Он его нокаутирует и деклассирует»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Молодой проспект хевивейт Мозес Итаума достиг соглашения о поединке против бывшего претендента на чемпионский титул Диллиана Уайта. На этот бой отреагировал бывший чемпион мира Карл Фроч.

«Диллиан Уайт, думаю, с ним покончено. У него бой с Итаумой, и он просто деклассирует Уайта. Скорее всего, он его нокаутирует. Это конец карьеры для Уайта», – сказал Фроч.

Поединок Итаума – Уайт официально анонсирован на 16 августа 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее об этом поединке высказался известный британский промоутер Эдди Хирн.

sport.ua