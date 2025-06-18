Флавио Бриаторе: Уход де Мео не повлияет на команду

Накануне стало известно о неожиданном уходе Луки де Мео с поста руководителя концерна Renault. Флавио Бриаторе, который является временным исполняющим обязанности руководителя Alpine, заявил, что отставка де Мео не повлияет на команду Формулы 1.

Флавио Бриаторе: «Для команды его уход ничего не меняет. Для меня его уход тоже ничего не меняет. Для меня и для команды всё останется по-прежнему. И я поздравляю Луку с новой работой».

Осенью прошлого года Лука де Мео принял решение закрыть программу Renault по созданию и строительству собственных двигателей для Формулы 1. В 2026-м на машинах Alpine будут стоять силовые установки Mercedes.

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