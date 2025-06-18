Лондон. Алькарас и Дрэйпер вышли во второй круг, игроки топ-10 Фритц и Шелтон сенсационно проиграли на старте соревнований

Результаты второго игрового дня на турнире АТР 500 в Лондоне



Лондон, Великобритания • 16-22 июня • трава • €2,683,820

Действующий чемпион: Томми Пол (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Адам Уолтон (Австралия, LL) 6:4, 7:6(4)

Жауме Мунар (Испания) – Джордан Томпсон (Австралия) 7:5 отказ

Райли Опелка (США, PR) – Камило Уго Карабелии (Аргентина) 7:6(6), 6:4

Артур Риндеркнех (Франция, LL) – Бен Шелтон (США, 6) 7:6(5), 7:6(4)

Иржи Легечка (Чехия) – Алекс де Минор (Австралия, 5) 6:4, 6:2

Габриэль Диалло (Канада) – Билли Харрис (Великобритания, WC) 6:1, 3:6, 6:4

Корентен Муте (Франция, Q) – Тэйлор Фритц (США, 3) 6:7(5), 7:6(7), 7:5 – отыграл 1 матчбол

Брэндон Накашима (США) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 6:7(10), 7:6(5), 6:4

Алексей Попырин (Австралия) – Александар Вукич (Австралия, Q) 6:2, 6:7(9), 7:6(3)

Джек Дрэйпер (Великобритания, 2) – Дженсон Бруксби (США, PR) 6:3, 6:1

• Карлос Алькарас продолжил свою победную серию на травяных кортах, сыграв первый матч на этом покрытии после победы в финале Уимблдона в прошлом году. Испанский теннисист выиграл свой 25-й матч на траве в рамках АТР-тура и следующий поединок в Лондоне проведет против своего соотечественника Жауме Мунара, против которого ведет 2-1 по личным встречам (их последний поединок состоялся в 2022 году).

• 80-я ракетка мира Артур Риндеркнех впервые в карьере победил теннисиста топ-10 (проиграл в 15 предыдущих таких поединках). 29-летний французский теннисист отыграл все шесть брейк-поинтов Шелтона, при этом не заработав ни одного на его подаче. Во втором круге француз, попавший в основу как “лаки лузер”, сыграет против еще одного представителя США – Райли Опелки, которому проиграл в этом сезоне на “челленджере” в Фениксе (общий счет их личных встреч равный: 1-1).

• 89-я ракетка мира Корентен Муте c девятой попытки обыграл теннисиста топ-5. Поединок против четвертой ракетки мира Тэйлор Фритца продолжался почти три часа, за которые француз проиграл один гейм на своей подаче и сделал два брейка в ответ. На тай-брейке второго сета Муте отыграл один матчбол. Напомним, что Тэйлор Фритц в воскресенье стал чемпионом травяного турнира в Штутгарте, где в финале победил Александра Зверева. Во втором круге турнира в Лондоне Корентен Муте сыграет против сыграет против британца Джейкоба Фернли.

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