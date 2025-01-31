Абу-Даби. Стародубцева стартует в квалификационной сетке

Юлия Стародубцева сыграет на турнире WTA 500 в ОАЭ



Абу-Даби, ОАЭ • 3-8 февраля • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юлия Стародубцева (№111 WTA) в первом раунде квалификации встретится с Маккартни Кесслер (№52 WTA).

Теннисистки ранее играли друг против друга два раза и одержали по одной победе. Их предыдущее противостояние состоялось в прошлом сезоне в четвертьфинале турнира ITF W100 в Ландисвилле, где американка в итоге выиграла титул.

Напомним, что Стародубцева проиграла в предыдущих семи сыгранных матчах, три из которых прошли в этом году.



Фото: Getty Images.

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