Евро U-21. Провал Польши, Грузия не воспользовалась своим шансом, а фавориты дружно шагают в плей-офф

В группе А перед последним туром уже не было существенной интриги, если только не учитывать определение команды, которая финиширует первой. Испания и Италия поделили очки (1:1), поэтому "красная фурия" сохранила лидерство, "адзуррини" получили вторую путевку в ¼ финал. Обе сборные заработали по 7 очков. Словакия одолела Румынию 2:1, но это уже глобально ни на что не повлияло. Победитель пары набрал 3 балла, а "трехцветные" потерпели 3 поражения с минимальным счетом.

В квартете С ситуация была более интересной, но тур прошел без неожиданностей. Португалия разгромила Грузию 4:0 и возглавила группу (7 пунктов), а у "крестоносцев" осталось 4 очка. Второе место заняла Франция, уверенно победившая Польшу (4:1).

У "Ле Блё" также 7 баллов, но у "селесау" лучшая разница забитых и пропущенных. "Орлы" проиграли все 3 встречи, пропустив 11 мячей.

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