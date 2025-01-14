Ева Лис – о том, что выиграла в первом круге АО, как “лаки лузер”: “Я вышла на корт без всяких ожиданий, и это, думаю, точно помогло”

Немецкая теннисистка Ева Лис прокомментировала свою победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии



Ева Лис проиграла в финале квалификации и попала в основную сетку, как “лаки лузер” лишь сегодня, после отказа от участия в турнире “нейтральной” Анны Калинской.

– Ева, поделитесь своими мыслями относительно матча, что вы вообще обо всем этом думаете?

– Это хороший вопрос. Так много всего… Нет, я, очевидно, очень счастлива, что попала на турнир как «лаки-лузер». Я никогда не думала, что буду иметь такой замечательный матч, особенно после третьего раунда квалификации. Я узнала об этом буквально за десять минут до матча, поэтому даже не успела начать переживать. Думаю, именно это мне очень помогло. У меня была достаточно расслабленная рука. Но да, я прямо очень рада быть во втором раунде.

– Расскажите, как, по вашему мнению, изменилось ваше настроение из-за того, что вы стали “лаки-лузером”? Помогло ли это вам?

– Безусловно. Когда ты “лаки-лузер”, ты не ожидаешь многого. Для вас турнир как бы уже завершен. Но многие люди вокруг меня дали мне надежду, что у меня есть шанс попасть. Именно поэтому я была здесь весь день: начинала в 9 утра и возвращалась в отель в 23, потому что никогда не знаешь, не снимется ли кто-то. Именно это и произошло. Это было реально в последнюю минуту. Я должна была быть готова, и я была. Поэтому я очень счастлива, что осталась, и очень рада, что смогла изменить свой рейс. Я вышла на корт без всяких ожиданий, и это, думаю, точно помогло. А для Биррелл это, несомненно, было тяжело, что у неё изменилась соперница. Если вы знаете, с кем играете, вы готовитесь долго. Думаю, и она делала так же, а за 5 минут до матча она узнала эту новость. Сегодня я точно была той, кому повезло.

– Где вы были, когда об этом узнали?

– Я была на столе физиотерапевта (смеется). Мне делали процедуры. Поэтому я просто встала, переоделась и побежала к Донне, супервайзеру. Она сказала мне, что мой матч будет следующим на этом корте. Я подумала, может, они ещё играют первый или второй сет, но на самом деле… Кто играл передо мной? Это был Берреттини, счет только что стал 5:3. И супервайзер говорит мне: «Да, ты играешь следующий матч». Я немного запаниковала, потому что не подготовила свои напитки, не была в матчевой одежде. Поэтому я побежала в раздевалку, быстро переоделась, и тогда уже меня позвали. То есть никакой разминки, ничего. Может, это и есть ключ к следующему матчу (смеется).



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