Запорожье обыграло БК Ровно и сравняло счет в четвертьфинальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25

Решающий третий поединок, в котором определится судьба путевки в полуфинал, состоится 8 апреля в Ровно

Запорожье одержало победу над БК Ровно (82:67) во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги FAVBET-2024/25.

На большой перерыв запорожская команда ушла с преимуществом всего в два очка, а вот во второй половине встречи она полностью переиграла гостей. Перед заключительной четвертью хозяева площадки имели шесть баллов преимущества, а в последней десятиминутке закрепили его.

Стоит отметить игру 20-летнего Владислава Николайчука, на счету которого 17 очков и 9 подборов. У БК Ровно лучшим был Александр Поносов (19 очков + 5 передач).

Таким образом, счет в серии стал равным — 1:1. Решающий третий поединок, в котором определится судьба путевки в полуфинал, состоится 8 апреля в Ровно.

Суперлига FAVBET-2024/25. 1/4 финала. Второй матч

Запорожье — БК Ровно — 82:67 (21:21, 18:16, 24:20, 19:10)

Запорожье: Николайчук 17 + 9 подборов, Моо 14, Бах 13, Хохоник, 12, Величко 9, Никитин 8 + 9 подборов, Буц 3 + 10 подборов, Петренко 3, Новиков 3

БК Ровно: Поносов 19 + 5 передач, Шепелев 15, Тимощук 10 + 6 подборов, Герасимчук 6 + 9 подборов, Ковалевский 6, Гарбар 4 + 5 подборов, Шептицкий 4

Счет в серии — 1:1

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